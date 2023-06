Sciame di vip in Api

Dicono che… ci fosse un bel pezzo della Torino che crede di contare ieri sera a Villa Sassi nella serata di gala organizzata dal presidente delle Piccole imprese Fabrizio Cellino per una raccolta fondi di beneficienza ma soprattutto per tessere la sua rete tra mondo della politica e quello dell’economia. L’ospite d’onore era Paolo Vitelli – già parlamentare e patron di Azimut – che pare essersi lasciato alle spalle le vecchie ruggini tra il mondo confindustriale e il settore della nautica, mentre a dare un po’ di ritmo alla serata ci ha pensato il re del piano bar trash, Umberto Smaila. Tra i presenti non sono passati inosservati il sindaco e la “sindachessa”, Stefano Lo Russo e la capa di gabinetto Valentina Campana, così come l’ex deputata Claudia Porchietto, che dell’Api Torino è stata presidente prima di buttarsi in politica al fianco del Cav. E poi gli assessori regionali Elena Chiorino e Andrea Tronzano, il nipote d’arte Giovanni Crosetto, capogruppo di FdI a Palazzo Civico. Tra gli industriali, oltre al padrone di casa Cellino anche il manager Alessandro Traverso del gruppo Xori della famiglia Rollino e Pierantonio Invernizzi (Inalpi) che poi ha lasciato la scena alla moglie Federica Barbero, che tanto brama una candidatura in Europa (o in Regione) con il partito di Giorgia Meloni.