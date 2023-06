Governo, Renzi: si manda a casa con alternativa riformista

"La nostra tesi è che non si manderà a casa il Governo Meloni evocando il dramma dei controlli della Corte dei Conti o il grande problema del martirio di Fabio Fazio. Non si manderà a casa Meloni, si stupiranno gli amici del nuovo Pd, chiedendo la patrimoniale o insistendo sul reddito di cittadinanza. Si manderà a casa questo Governo costruendo un'alternativa riformista, senza aggredirli ma incalzandoli". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo all'assemblea nazionale del partito a Napoli. "Il momento più forte che questo Governo ha avuto - ha aggiunto Renzi - è stato quando è stata aggredita la ministra Roccella al Salone di Torino, da un gruppo di persone che richiamando una presunta superiorità etica ha zittito la ministra della Repubblica. E' stato il momento nel quale i presunti oppositori di Giorgia Meloni si sono rivelati per quello che sono, i migliori amici di Giorgia Meloni".