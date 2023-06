Partito il satellite con il nanolibro di Papa Francesco

È partita con successo dalla base di Vandenberg, California, la missione 'Spei Satelles', che nei prossimi giorni prevede la messa in orbita del CubeSat con il messaggio di speranza di papa Francesco, contenuto nel nanobook "Perché avete paura, non avete ancora fede?". A coordinare la missione, su impulso del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, è l'Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con il Politecnico di Torino, i cui ricercatori e studenti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale hanno realizzato il CubeSat 3U. Il dispositivo con all'interno il nanobook, realizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, sarà posizionato in orbita grazie al veicolo di trasferimento orbitale ION dell'italiana D-ORBIT che è stato lanciato con un razzo Falcon9. L'iniziativa è una icona del messaggio del Papa del 27 marzo 2020 che, con la Statio Orbis in una insolita e deserta Piazza San Pietro, ha invitato il mondo a sperare. Il satellite cuore della missione custodisce il nanobook, con le parole di Bergoglio, una trasmittente e un chip di memoria che invitano, simbolicamente, le persone a sperare e agire per condividere speranza.