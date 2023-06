POLEMICHE

"Un gangster, per fortuna è morto"

Oliviero Toscani shock su Berlusconi: "Eravamo un Paese dignitoso con lui c'è stato un grande bombardamento. Negli ultimi anni abbiamo visto una grande deviazione culturale"

“Per fortuna Berlusconi è morto, ci rendiamo conto che ci ha rubato la dignità sociale?”. Come sempre senza peli sulla lingua, Oliviero Toscani stamattina ha parlato così dell’ex presidente del Consiglio morto lo scorso 12 giugno.

Toscani è intervenuto a Scampia, nel complesso universitario della Federico II, dove ha partecipato alla presentazione del progetto Tutt'egual song'e criature. “Eravamo un Paese dignitoso – ha proseguito ancora il fotografo sul fondatore di Forza Italia – con lui c’è stato un grande bombardamento. Negli ultimi anni abbiamo visto una grande deviazione culturale in questo Paese”. Rivolgendosi alla platea Toscani ha poi aggiunto: “Scampia è famosa per il gangsterismo, una cosa ridicola, perché a Scampia i gangster sono la minoranza”. Per poi concludere: “Gli eroi in Italia sono i gangster, sono i Berlusconi”.