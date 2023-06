Cirio, crediamo nella sanità pubblica e ci investiamo

"Nella sanità pubblica del Piemonte si stanno facendo investimenti importanti: noi crediamo nella sanità pubblica, e chi avesse avuto qualche dubbio in merito con la pandemia se l'è tolto". Lo ha sottolineato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, parlando all'ospedale Martini di Torino in occasione del taglio del nastro di alcuni nuovi reparti fra cui l'emodialisi. "Questo non significa - ha detto Cirio - non guardare con rispetto alla sanità privata nel senso della complementarietà. E mia fa piacere dire queste cose oggi, perché abbiamo appena nominato il nuovo direttore generale della Sanità (Antonino Sottile, ndr), che arriva da una eccellenza privata, l'Irccs di Candiolo". "Si dice che molti dal pubblico vadano nel privato - ha aggiunto - questa volta accade il contrario. Avere alla guida della sanità piemontese chi per 15 anni ha guidato una delle eccellenze internazionali del nostro territorio credo sia una garanzia di capacità manageriale di cui avevamo bisogno e di cui presto potremo vedere insieme i frutti".