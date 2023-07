Disabato in passerella

Dicono che… sia stata la prima a scherzarci su quando amici e sostenitori hanno azzardato paragoni arditi con le top model di mezzo mondo. Il tacco non sarà stato il classico “12”, eppure Sarah Disabato, capogruppo del Movimento 5 stelle nel Consiglio regionale del Piemonte, si è ritrovata a sfilare per l’evento conclusivo della Fashion Week torinese al Mercato Centrale di Torino, voluta dallo stilista Hussein Harba. “Per il mio corpo? No per il mio lavoro” se la ride lei, che ha appena depositato a Palazzo Lascaris una legge per la promozione turistica legata alle cerimonie e al wedding. Con lei in passerella altre donne in carriera legate al mondo della moda come Paola Gribaudo, presidente dell’Accademia Albertina delle belle arti, la stilista Mioara Verman (Federmoda) e Federica Leonetti di Unioncamere.