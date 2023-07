Azzan va in clinica

Dicono che... il passaggio dal pubblico al privato di Elide Azzan, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo fino al marzo scorso, fosse solo questione di tempo. E ne è passato davvero poco per avere conferma: la manager che aveva lasciato la guida dell’ospedale della Granda dopo un periodo di altissima tensione con l’assessore alla Sanità Luigi Icardi sulle procedure per la realizzazione del futuro nosocomio, è approdata al gruppo sanitario del Policlinico di Monza. Azzan è il nuovo direttore sanitario della Clinica Città di Alessandria e della Salus, incarico che aveva ricoperto in passato nel sistema pubblico, a Novara prima di arrivare a Cuneo e, in precedenza proprio all’Asl di Alessandria.