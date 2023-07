Movida a Torino, una dozzina di indagati per disturbo del riposo

La procura di Torino ha in corso una serie di procedimenti penali sul fenomeno della movida. I fascicoli sono aperti per il reato di "disturbo del riposo delle persone" e, secondo quanto si apprende, annoverano in totale una dozzina di indagati, in prevalenza responsabili di locali pubblici nel quartiere Vanchiglia. Ieri il pubblico ministero titolare degli accertamenti, Gianfranco Colace, ha incontrato i loro avvocati difensori per discutere la possibilità di trovare delle soluzioni al problema del rumore eccessivo senza passare necessariamente per sequestri o sanzioni penali.