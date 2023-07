URNE VIRTUALI

Berlusconi morto e sepolto, Forza Italia crolla: -3,5%

Finita l'onda emotiva il partito fondato dal Cav precipita al 6%. Campanello d'allarme in vista delle Europee dove lo sbarramento è al 4. Lieve incremento della Lega in attesa di vedere se e quanto il riposizionamento imposto da Salvini darà i suoi frutti. Cala il Pd

Esaurita l’onda emotiva per la scomparsa di Silvio Berlusconi, continua il calo dei consensi per Forza Italia, che rispetto alla precedente rilevazione (19 giugno, proprio a ridosso della morte) cala di ben 3,5 punti percentuali attestandosi al 6%. Un calo che incide sulla coalizione di centrodestra solo leggermente compensato dalla crescita di Fratelli d’Italia (+1,7%). L’aumento netto di astenuti e indecisi fa pensare che si stia assistendo a un elettorato berlusconiano che più che ricollocarsi nel resto dell’offerta politica si stia rifugiando nell’indecisione/astensione in attesa degli sviluppi nello scenario politico.

Resta pressoché immutato il divario tra il partito di Giorgia Meloni e la principale forza di opposizione, il Pd, che stando al sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, è di 10 punti (29,7 contro il 19,8). Insomma, anche nelle urne virtuali il traino di Elly Schlein sembra essersi arrestato, con buona pace della segretaria dem. Leggero incremento per la Lega (+1,3) che però non si schioda dall’8%, in attesa che il riposizionamento in corso imposto da Matteo Salvini – progressivo spostamento a destra e smarcatura dalla linea governista della premier – porti qualche risultato. Nel Terzo Polo incrementano seppur di poco entrambi i partiti: la calendiana Azione al 3,5% (+0,6) e la renziana Italia Viva al 2,4 (+0,3). Sale di quasi un punto Più Europa (2,4%)

La fiducia nei leader politici scende o rimane stabile in tutte le figure testate. Fanno eccezione Giuseppe Conte e Schlein: il leader del M5s sale dell'1% e la segretaria del Pd del 2%. Seconda solo alla figura istituzionale di Sergio Mattarella resta comunque la presidente del Consiglio Meloni, al 42%. Cresce leggermente (+3%) anche il giudizio positivo sul governo, che rimane comunque in generale sostanzialmente pari tra gli italiani, con una lieve prevalenza dei negativi (48%, +2%).

Nota metodologica - Sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 4 e il 6 Luglio 2023 su un campione di 805 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di genere ed età incrociate stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,4% con un intervallo di confidenza del 95%