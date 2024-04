Uncem, una piattaforma di proposte per i candidati sindaci

"L'Uncem ha aperto una piattaforma di proposte e idee per i candidati sindaci verso le elezioni amministrative di giugno". Lo annuncia in una nota, in cui ricorda che dieci anni fa aveva lanciato Alpes, rete di liste civiche, e ora rilancia quel manifesto chiedendo a tutti i Comuni, "a tutti i sindaci e candidati di proseguire in quel paradigma: lavorare insieme per i Comuni è l'unica via, unica strada per affrontare crisi climatica e demografica che mordono i territori e le comunità, nella piena consapevolezza della centralità geografica della montagna". "Primo punto - prosegue l'Unione nazionale Comuni, comunità e enti montani - dell'impegno dei candidati nei Comuni: sindaci uniti per una politica che promuova il diritto al lavoro e la sua qualità, assicuri la parità dei servizi, realizzi un significativo riequilibrio dei redditi a favore delle zone montane, rurali, interne del Paese". Sono cinque le "parole chiave: autonomia, libertà, partecipazione, energia, sussidiarietà". "Sono emblematici nostri valori - sottolinea il presidente Uncem, Marco Bussone - stiamo insieme e in rete. La campagna elettorale punti a unire e non dividere. La piattaforma Uncem arriverà anche per i candidati alle Europee". "È urgente - scrive l'Uncem - come Comuni insieme, promuovere un grande progetto nazionale di rigenerazione e neopopolamento della montagna quale condizione fondamentale per rendere concrete nuove prospettive di sviluppo, che devono coinvolgere tutte le Regioni, non solo con investimenti, bensì con specifiche soluzioni strategiche che attuino la legge per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, la strategia delle green community, la legge forestale e la strategia forestale nazionale, la strategia delle aree interne e montane, la valorizzazione dei servizi ecosistemici ambientali. Fronti sui quali governo e parlamento, con tutte le Regioni, devono essere più incisivi nelle scelte, in dialogo costante con i Comuni". La piattaforma si conclude con un appello: "La montagna non è sola e non è un mondo a parte. La montagna fa insieme".