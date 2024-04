Pichetto, la comunità internazionale attende un messaggio dal G7

"Abbiamo una grande responsabilità verso i nostri cittadini, verso i Paesi più vulnerabili e verso il Pianeta. Siamo nel pieno di due conflitti che si innestano su crisi globali. La comunità internazionale attende un nostro messaggio". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, aprendo i lavori della sessione plenaria di apertura del G7 Clima, energia e ambiente a Venaria Reale (Torino), assieme alla viceministra Vannia Gava e al sottosegretario, Claudio Barbaro. "Il G7 - ha detto il ministro - è la sede giusta dove programmare azioni per una più efficace lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento e per una transizione energetica giusta, inclusiva e sostenibile. Il più sentito ringraziamento - ha aggiunto Pichetto Fratin - va tutti i nostri esperti dei gruppi tecnici che in questi mesi hanno lavorato per fare di questo G7 Clima, Energia e Ambiente un successo sul quale costruire traguardi futuri ancora più ambiziosi".