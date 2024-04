G7: presidio di Ultima generazione a Venaria, questa sera corteo

Si sono ritrovate alcune decine di attivisti di Ultima generazione questa mattina in piazza Vittorio a Venaria Reale dove è in corso il summit G7 clima, energia e ambiente per un'assemblea pubblica contro i "sussidi ai fossili". Un presidio che era stato annunciato ieri al termine della manifestazione a cui hanno partecipato circa un migliaio di persone che hanno attraversato Venaria Reale, dopo aver bloccato per circa venti minuti la tangenziale raggiungendo gli sbarramenti di polizia a ridosso della Reggia di Venaria dove si tiene la riunione del G7. A Torino invece questa sera alle 19 partirà da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, una manifestazione che vede fra i promotori il centro sociale Askatasuna e i collettivi studenteschi, il cui obiettivo è di raggiungere gli alberghi dove sono ospitate le delegazioni. 'Facciamo capire a questi ministri con l'elmetto che non sono i benvenuti nella nostra città'" spiegano gli attivisti nell'appello. Fin da ieri sono stati rafforzati i sistemi di sicurezza nelle vie limitrofe delle zone dove alloggiano i rappresentanti del G7 e sono stati chiusi i locali. L'area è controllata anche con elicotteri. Per domani invece, sempre nell'ambito delle iniziative anti G7, è previsto al Campus universitario Einaudi, a Torino, un incontro con Juan Mancias, il portavoce delle tribù dei nativi americani Carrizo Comecrudo, comunità che si trova a due passi dal Messico nella Rio Grande Valley.