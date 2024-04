Pichetto: G7 a Venaria perché piemontese e ho firmato recupero Reggia

"Ho scelto Venaria non solo perché sono anche piemontese, ma perché ho firmato molti degli atti di recupero delle Reggia, riportandola a una parte dei fasti di epoca prenapoleonica". A sottolinearlo, dopo la prima giornata del G7 Clima, ambiente e energia a Venaria Reale (Torino), è stato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, in riferimento al progetto di restauro che era stato seguito dal ministero dei Beni culturali con la Regione Piemonte. Il ministro, originario di Veglio (Biella), esponente di Forza Italia dagli inizi, oltre ai ruoli politici nazionali, è stato infatti consigliere regionale a fine Anni Novanta, assessore con Enzo Ghigo presidente, con un ritorno in Regione poi come vicepresidente nella giunta di Roberto Cota ad aprile 2013.