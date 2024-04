Asl To4, massimo impegno per l'assunzione del personale

L'Asl To4 ribadisce la "massima disponibilità al dialogo e al confronto" dopo la presa di posizione del sindacato Nursind che ha abbandonato il tavolo delle trattative sindacali. "Nonostante le note difficoltà a livello nazionale, l'azienda registra rispetto al 2019 (pre-pandemia) un incremento di oltre 100 unità tra Oss e infermieri - si legge in una nota della direzione generale dell'Asl To4 - in ottemperanza alle indicazioni regionali relative al piano straordinario di assunzioni è stata adottata una delibera per l'assunzione di 130 infermieri, tra i quali circa 40 stabilizzazioni". L'inserimento di oltre 90 unità, oltre ad assicurare la copertura del turnover, garantirà un ulteriore aiuto nell'assistenza dei pazienti e supporterà nel percorso di recupero delle liste di attesa. "L'azienda si sta poi attivando con l'accesso a tutte le graduatorie disponibili per garantire l'acquisizione delle risorse necessarie a completare il piano straordinario regionale di assunzioni", aggiungono dall'Asl To4.