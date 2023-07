Azzolina sceglie Biella

Dicono che… abbiano prevalso le ragioni del cuore. L’ex ministro grillino dell’Istruzione Lucia Azzolina il prossimo anno scolastico sarà preside dell’istituto comprensivo di Biella. In passato aveva già lavorato nella città piemontese come docente all’Itis Quintino Sella. Non è la sua prima volta da dirigente scolastico: dopo l'esperienza al ministero nel 2020-21 con il secondo governo Conte, Azzolina era infatti diventata preside di un istituto scolastico in Sicilia, nella sua Siracusa. Per Azzolina è un momento d’oro: il 21 giugno è infatti diventata mamma di Leonardo. Il piccolo è nato “nel giorno del solstizio d’estate ma anche del primo scritto degli esami di Stato”, aveva postato l’ex ministro su Facebook. Il compagno di Azzolina è Giovanni Rinaldi, più volte candidato sindaco di Biella con il M5s.