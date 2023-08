GOSSIP

Cornuto e mazziata, Segre lascia Seymandi: "Vai dal tuo avvocato"

"Sono tanto deluso, ho il cuore a pezzi" confessa il finanziere davanti a decine di amici accorsi a quello che doveva essere l'annuncio delle nozze. Si annunciano altri guai. Il video conferma lo scoop dello Spiffero: "Non ci sposiamo più" - VIDEO

Non c’è molto altro da dire. Dopo tutte le chiacchiere, i pettegolezzi, i pissi pissi sussurrati a mezza bocca, arriva anche il video di quello che lo Spiffero ha raccontato per primo, con grande tatto, due settimane fa. La clamorosa fine della storia tra Massimo Segre, figura notissima della finanza torinese, appartenente a una delle più in vista famiglie subalpine, legata direttamente con Carlo De Benedetti, e Cristina Seymandi, ex collaboratrice di Chiara Appendino nella parentesi pentastellata a Palazzo civico e poi candidata al Consiglio comunale con la lista di centrodestra Torino Bellissima. “Ti dono la libertà – le dice lui davanti a decine di ospiti che mai avrebbero immaginato l’epilogo di quel discorso – ora sei libera di andare in vacanza con il tuo avvocato. È tutto pagato”.

Lei sbarra gli occhi, si volta, cerca lo sguardo di amici e conoscenti, vuole capire se è tutto uno scherzo. Ma non è così. Lui finisce il suo intervento e le volta le spalle per l'ultima volta. La sua porta di casa d'ora in poi sarà chiusa, Segre lascia uno spiraglio riguardo alla collaborazione professionale. Forse parla di Savio, dove lei è diventata Ceo?