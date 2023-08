Aggredisce la madre a bastonbate, arrestato

Ha colpito ripetutamente l'anziana madre con un bastone: con questa accusa un 57enne è stato arrestato nel Torinese dai carabinieri. La donna, ottantenne, è ricoverata in ospedale a Chivasso: ha un trauma cranico e varie contusioni ma non risulta in pericolo di vita. L'aggressione si è verificata a Chivasso in località Boschetto, nella casa in cui abitano madre e figlio, nel corso di un diverbio. L'uomo, Gianfranco P., celibe, disoccupato, con dei problemi di carattere psichiatrico, ha colpito la madre al capo, al volto e al braccio destro. E' stato portato in carcere a Ivrea con l'accusa di tentato omicidio.