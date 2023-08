Fine vita: lunedì 28 a Torino Cappato deposita 11.000 firme

Il Piemonte è la quinta regione a depositare le oltre 11.000 firme raccolte per portare in Consiglio Regionale "Liberi Subito", la proposta di legge dell'Associazione Luca Coscioni per regolamentare l'aiuto medico alla morte volontaria. Alle 10,45 ritrovo in piazza San Carlo fronte civico 188. Alle 11 partenza mini corteo con le scatole contenenti i moduli con le firme verso il Consiglio regionale. Alle 11,15 conferenza stampa con Marco Cappato, Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, davanti al portone di Palazzo Lascaris sede del Consiglio Regionale di via Alfieri 15. Alle 12 consegna delle firme in Consiglio Regionale Sono 11.428, ben oltre le 8000 necessarie, le firme delle cittadine e dei cittadini piemontesi che verranno depositate in Consiglio Regionale per la proposta di legge regionale di iniziativa popolare elaborata dall'Associazione Luca Coscioni per regolamentare i tempi di verifica delle condizioni e delle modalita' per accedere all'aiuto medico alla morte volontaria. Saranno presenti Marco Cappato, Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Matteo Mainardi, coordinatore nazionale della campagna "Liberi Subito", Davide Di Mauro, Miriam Abate e Lidia Sessa, coordinatori della raccolta firme in Piemonte. Insieme a loro le Cellule Coscioni piemontesi e tutte le organizzazioni e partiti che hanno supportato la raccolta firme. La proposta di legge, dopo il deposito, verrà affidata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, che avrà 30 giorni di tempo dal giorno del deposito per la decisione sulla ricevibilità e dell'ammissibilità. I 30 giorni concessi all'Ufficio di Presidenza sono sospesi in attesa della pronuncia della Commissione di Garanzia che, a sua volta, si dovrà esprimere entro un massimo di 60 giorni. Il Piemonte è la quinta regione dopo il Veneto, l'Abruzzo, l'Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia a depositare le firme. In Puglia, Marche e Sardegna sono stati gruppi trasversali di consiglieri regionali a proporre la legge, mentre altre regioni si stanno preparando per iniziare la raccolta delle firme.