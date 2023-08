SCOSTUMATI

Sessismo! Una polemica del cesso

Ricorda la celebre bocca dei Rolling Stone. Un'opera di designer installata nei gabinetti di una palestra di Torino. Bella? Orribile? Di cattivo gusto? Ognuno dice la sua e c'è chi vi scorge violenza patriarcale e stupro. Con le suffragette pronte al boicottaggio

Orinatoio a forma di bocca di donna in una palestra. Dopo la donna ricoperta di cioccolato su un buffet di un resort in Sardegna scoppia una nuova polemica. Stavolta è successo a Torino dove Greta Squillace, vincitrice di The Voice Of Italy ha pubblico sui social la foto un bagno della palestra McFit e ha commentato: “Una palestra con gabinetti a forma di bocca di donna nei bagni dei maschi. Mi immagino già i commenti dei fenomeni che ci pisceranno lì dentro...Io fossi in voi mi vergognerei”. Nelle proprie storie Instagram Greta Squillace ha condiviso anche la risposta della palestra McFit: “Sentiti sempre libera di urinare in quelli delle donne. Spread the love”. Il design è ispirato al famoso logo (quello della “linguaccia”) dei Rolling Stones e ci sono utenti che lo attribuiscono alla nota graphic designer olandese Meike van Schijndel.

La palestra McFit tramite i suoi profili social ha poi fatto sapere che “quel modello di orinaio è presente in 7-8 palestre McFit in Italia e svariate altre in diversi paesi europei. Non si tratta di una peculiarità esclusiva di Torino”, si legge in un commento. Sui social inoltre rispondendo al commento di un utente aggiungono che “nelle tre palestre di Milano non è presente questo modello”.

La cosa ha ovviamente scatenato la solita sarabanda di indignazione, con le immancabili accuse di patriarcato e sessismo. “Anche questo è stupro. Fa male. Molto! Come chi deride i sentimenti in base all’età. Il cervello umano si sta seccando insieme agli altri organi”, “veramente una cosa di cattivo gusto”, “Dalla bocca femminile come urinatoio, al corpo femminile come vassoio al cioccolato… al concetto terribile di donna come carne da stuprare il passo è breve”. Sono solo alcuni dei commenti.

“Boicottiamo” la palestra è l’invito lanciato da Nadia Conticelli, capogruppo del Pd in consiglio comunale. “Ci sono uomini – scrive sui social – che pensano che per allenare i muscoli non sia necessario orinare in bocca ad una donna? Semplice, allora non si iscrivano in questa palestra. Servono fatti e non solo parole per combattere la violenza sulle donne e il patriarcato. Quindi boicottiamo la palestra finché non avrà rimosso questi pisciatoi violenti e sessisti”. Una posizione condivisa dal consigliere radicale Silvio Viale, secondo cui questo tipo di sanitari è “da rimuovere subito”. “Non mi si venga a dire che è artistico”, aggiunge lui che com’è noto è maestro indiscusso di bon ton e arte.

Meike van Schijndel è l’artista che ha realizzato nel 2000 l’orinatoio a forma di bocca di donna, un oggetto di design chiamato “Kisses” ed è uno dei prodotti della Bathroom Mania! di cui ve ne sono più di un centinaio in giro per il mondo. Il piano di posizionare Kisses nel bagno di una nuova sala vip della compagnia aerea Virgin Atlantic allìaeroporto Jfk ha scatenato le proteste dell’Organizzazione nazionale per le donne e all’annullamento del piano. “L’orinatoio Kisses è un’opera d'arte unica ad un prezzo conveniente. I baci ravviveranno la toilette del tuo club, bar, ristorante, hotel e/o casa – si legge nella presentazione del wc sul sito – Kisses è proprio come la tua normale toilette, realizzata in porcellana e quindi facile da pulire”. L’orinatoio gira il mondo: è a Berna, è stato in numerosi posti in Francia, ha raggiunto anche l’Australia. In Italia prima della palestra di Torino, aveva fatto la sua comparsa in un locale a Treviso, nel gennaio del 2020, poco prima che la pandemia da covid chiudesse tutti in casa (e il bagno di quel locale).