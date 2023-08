Distretti del Piemonte, +12% export nel primo trimestre

Nel primo trimestre 2023 l'export dei distretti piemontesi è stato pari a 3,1 miliardi di euro, con un aumento dell'11,9%, rispetto al primo trimestre 2022. Un risultato - come rileva il Monitor periodico elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo - migliore della media nazionale (+7,1%). I distretti industriali piemontesi sono in crescita continua dal primo trimestre del 2021. Nei primi tre mesi di quest'anno le esportazioni sono aumentate sia verso i nuovi mercati (+14,8%), trainati da Cina, Turchia, Romania e Hong Kong, sia verso i mercati maturi (+10,6%), con Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Giappone e Belgio in testa. Tra i 25 principali sbocchi commerciali contrazioni dell'export solo verso Russia, Canada, Polonia, Svizzera, Austria e Spagna. Undici distretti su dodici sono in crescita rispetto al primo trimestre 2022. Netta ripartenza per i distretti del sistema moda piemontese, in crescita del 22% (Oreficeria di Valenza +24,4% e Tessile di Biella +20,2%). Sono in aumento dell'11,1% le esportazioni della meccanica distrettuale piemontese e del 5,8% quelle dei distretti agro-alimentari (Riso di Vercelli +28,4%, Caffè, confetterie e cioccolato torinese +9,3%, Vini delle Langhe, Roero e Monferrato +4,4%, Nocciola e frutta +2,2% e Dolci di Alba e Cuneo +1,2%). I Poli tecnologici hanno invece chiuso in calo del 39,9%, condizionati dal Polo aerospaziale (-63,1%, a causa della contrazione dell'export verso il Kuwait), mentre il Polo Ict di Torino ha totalizzato un +16,6%. "Le imprese distrettuali sono la migliore espressione della capacità competitiva del Piemonte. I distretti sono sistemi aperti, capaci di attrarre nel loro circolo virtuoso altre imprese. In questo risultano determinanti i rapporti di filiera, che Intesa Sanpaolo sostiene con un progetto dedicato, a livello regionale esteso a 84 filiere per un giro d'affari di quasi 10 miliardi di euro e 4.000 fornitori coinvolti" commenta Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo.