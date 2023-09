Tragedia Brandizzo: fra testi pm anche fratello di una vittima

Fra i testimoni convocati oggi dalla procura di Ivrea nell'ambito delle indagini sull'incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo lo scorso 30 agosto è stato compreso anche Antonino Laganà, fratello di Kevin, la più giovane delle cinque vittime. L'audizione è però è stata rimandata a mercoledì mattina. Antonino Laganà - che si è allontanato da Palazzo di giustizia con il papà senza rilasciare dichiarazioni - era stato convocato in qualità di dipendente della Sigifer, la società del Vercellese in cui lavorava insieme al fratello. Il giovane si è presentato in procura indossando una t-shirt su cui era stampato il volto di Kevin.