Gusmeroli giù dai Monti

Dicono che… a quanti avevano giudicato prematuro l’annuncio della sua candidatura a sindaco, ci ha pensato direttamente l’interessato a fugare ogni dubbio. Alberto Gusmeroli, infatti, non ha alcuna intenzione di aspettare due anni per tentare di tornare sulla poltrona di sindaco della sua Arona. Il parlamentare leghista avrebbe messo nel mirino Federico Monti, suo successore in municipio, con l’obiettivo di defenestrarlo quanto prima. Secondo i bene informati, infatti, l’esponente leghista che pure è vicesindaco e assessore a Bilancio e Lavori pubblici è impaziente e, avendo i numeri per far cadere l’attuale primo cittadino e mandare il Comune a elezioni anticipate già nel 2024, alla prossima tornata amministrativa. Disegno confermato in conversazioni private Monia Mazza, assessore a lui particolarmente vicina.