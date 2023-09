Migranti: Magi (+Europa) centro emergenza Torino non dignitoso

Il deputato di +Europa Riccardo Magi questa mattina ha effettuato un sopralluogo nell'hub di via Traves, a Torino, dove sono ospitati, per fronteggiare l'emergenza, i migranti arrivati in città. "Abbiamo visto la struttura - ha spiegato Magi che era accompagnato dal capogruppo in consiglio comunale Silvio Viale - ed è difficile definirlo un centro di accoglienza". "Le persone aggiunge - oltre a occupare tutti i moduli sono nelle tende posizionate sotto la tettoia e in altri angoli. Abbiamo appreso in maniera informale - sottolinea Magi - che domani un centinaio di migranti, delle quattrocento presenti, verranno trasferiti in Sardegna. A questo proposito presenterò un'interrogazione al ministro dell'Interno per avere delle risposte ufficiali". Secondo il deputato di +Europa il governo ha scaricato l'emergenza migranti sulle amministrazioni locali: "Luoghi come via Traves - sottolinea - accolgono un numero di persone quattro volte rispetto alla reale capienza e di conseguenza le condizioni non sono dignitose". Una "disorganizzazione" che è stata riscontrata da Magi anche a Lampedusa e a Gradisca, che evidenzia la mancanza di "una qualsiasi pianificazione per l'accoglienza". "Ciò che lega tutti questi luoghi è che quando il Governo non ha un piano per l'accoglienza, tutto si scarica sugli enti locali", ha concluso Magi. "Molti migranti sono senza scarpe, in ciabatte - evidenzia Silvio Viale -. Lunedì chiederò in consiglio comunale ai colleghi di raccogliere il denaro per comprare delle scarpe per queste persone".