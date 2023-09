Covid: Cnr, frena la crescita dei positivi a livello nazionale

La crescita dei positivi al virus SarsCov2 frena a livello nazionale, mentre si osserva un trend di aumento dell'incidenza in quattro cluster di province contigue. In tutte le rimanenti province, l'incidenza è in stasi o in decrescita. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il primo cluster di province contigue comprende Pordenone e Venezia; il secondo Bergamo, Como, Lecco, Milano, Monza, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Aosta; il terzo Reggio Emilia, Ferrara, Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia, Pisa, Arezzo, Firenze, Livorno, Grosseto, Viterbo, Rieti, Teramo, Pesaro Urbino, Roma, Frosinone, Caserta; il quarto Brindisi e Taranto, con le province di Potenza e Foggia, isolate, ma vicine alle prime due. Delle sette province venete, cinque sono nelle prime 12 per incidenza, come emerge dai dati relativi al periodo compreso fra il 21 e il 27 settembre. Considerando i dati di tutte le province italiane, l'incidenza maggiore si registra a Padova (110 casi ogni 100 mila abitanti), Roma (105) e Salerno (100). Seguono Lodi, Venezia e Pavia (95); Belluno, Mantova, Rovigo, Brescia, Vicenza, Napoli e Latina (90); Verona, Caserta e Milano (85), Ferrara, Treviso, Avellino e Torino (80); Lecco, Monza e della Brianza, Asti, Perugia, Aosta e Cagliari (75); Pistoia, Pisa, Como, Cremona, Chieti e Rimini (70); Pordenone, Biella, Arezzo, Terni e Teramo (65); Frosinone, Rieti, Trieste, Ravenna, Bergamo, Cuneo, Lucca, Novara, Firenze e Massa Carrara (60); Catanzaro, Varese, Livorno, Prato, Vercelli, La Spezia, Reggio Emilia, Udine, Sondrio e Ancona (55); L'Aquila, Bologna, Benevento, Piacenza, Genova, Alessandria, Bari e Siena (50); Savona, Pesaro e Urbino, Taranto, Gorizia, Trento, Cosenza, Verbano-Cusio-Ossola, Grosseto, Pescara e Oristano (45); Reggio Calabria, Forlì-Cesena, Brindisi, Foggia e Imperia (40); Sassari, Bolzano, Lecce, Modena, Parma, Barletta-Andria-Trani, Macerata e Nuoro (35); Viterbo, Ascoli Piceno, Fermo e Campobasso (30); Sud Sardegna e Isernia (20); Potenza (15), Matera e Vibo Valentia (10); Trapani, Caltanissetta, Catania, Palermo, Crotone, Messina e Ragusa (5 ); Enna, Siracusa e Agrigento (1).