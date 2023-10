BERLUSCONES

Moratti torna in Forza Italia e lancia un'opa sul partito

Tajani presenta la figliola prodiga ma ha poco da stare allegro. A lei Marina Berlusconi ha offerto di prendersi il badò ereditato dal padre. Sarà lei la prossima leader degli azzurri dopo aver fallito la conquista della Lombardia e aver tentato il Centro con Renzi (e Portas)?

Letizia Moratti torna in Forza Italia. L’ufficializzazione del passaggio in una conferenza stampa alla Camera con il segretario del partito Antonio Tajani. Moratti ha una “grande esperienza nella vita pubblica amministrativa e un radicamento profondo nella città di Milano. Questo mi ha portato a proporle di guidare la consulta del segretario nazionale di FI”, di “entrare nella squadra” da “protagonista”, dichiara il vicepremier e ministro del Esteri. “Sarà determinante per un progetto per l’Italia di domani”, ha aggiunto Tajani aprendo le porte a chi potrebbe scalzarlo dalla guida del partito.

L’ex sindaco di Milano e assessore lombarda al Welfare aveva annunciato in un’intervista recente di voler rientrare nel centrodestra e ricucire con i partiti della coalizione dopo la rottura dell’anno scorso, quando si era dimessa dalla giunta di Attilio Fontana per candidarsi, contro il leghista, alla presidenza della Regione, sostenuta dal Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi: arrivò terza con il 9,8%, incassando 320mila preferenze. Dopo il tentativo di dar vita a un polo di Centro proprio con l’ex Rottamatore fiorentino (e con il leader dei Moderati, il torinese Mimmo Portas), Moratti sembra ora intenzionata a candidarsi alle europee sotto le insegne berlusconiane.

Una decisione che era nell’aria, anticipata da un colloquio “riservatissimo” avvenuto nelle scorse settimane con Marina Berlusconi, nel corso del quale la primogenita del defunto fondatore, avrebbe sondato la disponibilità di Moratti a “rilevare” il partito su cui grava un indebitamento monstre di quasi 100 milioni, garantito da fideiussioni ereditate dalla famiglia. All’incontro, cui era presente Fedele Confalonieri, sarebbe stato affrontato proprio il destino di Forza Italia.