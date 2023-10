Scommesse: Costa (Az), serviva notificare indagine a ritiro Nazionale?

"Per notificare l’atto di indagine c’era proprio bisogno di presentarsi nel ritiro della nazionale, illuminato dai riflettori dei media, con decine di giornalisti presenti?". Così Enrico Costa, deputato di Azione, in un post su X. Nel tardo pomeriggio di ieri la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, che si trovavano in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. I due giocatori hanno poi lasciato il ritiro per rientrare presso i rispettivi club.