Politecnico Torino chiude era Saracco, "sempre più propulsore sociale"

In "questi 6 anni il Politecnico di Torino ha compiuto un significativo cambio di rotta nella direzione dell'impatto sociale, perché è questo che si chiede soprattutto agli atenei: di essere propulsori sociali. E in questo percorso abbiamo riformato profondamente le nostre due prime missioni: la didattica e la ricerca". Così il rettore Guido Saracco presentando l'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico, in programma lunedì pomeriggio alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Saracco è a fine mandato e a marzo lascerà la guida dell'ateneo: "Auspico che il nuovo rettore abbia un largo consenso, chiunque sarà gli consiglio di studiare molto, di non avere paura a innovare continuativamente, di spegnere le luci che non funzionano ed accenderne altre". Dal 2018 a oggi il numero degli studenti del Politecnico è passato da 34mila a oltre 39mila, quasi il 20% proviene dall'estero, da oltre 100 Paesi del mondo. Il rapporto tra studenti e docenti è passato da 34,7 a 30,6, il tasso di occupazione dei laureati a un anno dalla 'magistrale' è del 90,75, tra i più alti d'Italia, contro una media nazionale del 78,5%.- "In questi anni - ha spiegato Saracco - abbiamo avviato una revisione dei percorsi formativi che, senza nulla togliere alle basi scientifiche e metodologiche dei nostri tecnologi, conferisca loro la capacità di intervenire subito in un mondo che è profondamente cambiato e sta cambiando ancor più velocemente. Abbiamo bisogno di professionisti impavidi, coraggiosi e sicuri di sé, che cavalchino il cambiamento, portino innovazione nelle imprese o negli enti che li assumeranno o nelle attività che faranno essi stessi nascere". I docenti del Politecnico sono ora 1.286, contro i 8980 di 6 anni fa, il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ammonta a 1.000 unità, con un incremento di 113. E' stato avviato un piano di interventi edilizi di quasi 500 milioni di euro., oltre 300 legati a investimenti nelle principali missioni del Politecnico e 160 in infrastrutture di ricerca e innovazione del Pnrr.