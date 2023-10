Profumo, per progetto Cavallerizza stiamo rispettando tempi

"Il progetto sulla Cavallerizza sta andando molto bene. Certamente abbiamo avuto una fase di incubazione un po' lunga, le premesse erano complicate, ma da quando c'è stata l'approvazione del Testo unico degli locali, abbiamo rispettato i tempi". Lo ha detto Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, a proposito del progetto per il riuso degli spazi della Cavallerizza Reale a Torino con la nascita di un hub culturale. "Alla fine di questo semestre - ha spiegato Profumo - chiuderemo tutta la fase delle autorizzazioni. Siamo partiti anche con il progetto preliminare che è quello fondamentale. Nel primo sempre del 2024 ci sarà la selezione dell'impresa e quindi i lavori incominceranno nel secondo semestre. Prevediamo che i tempi di realizzazione possano essere di due anni e mezzo, quindi fine 2026. È un'operazione di grande rilevanza soprattutto per il contenuto sociale che ha alle spalle. Non è soltanto una ristrutturazione di un bene di grandissimo valore. Qui ci sarà un vero e proprio hub moderno per la parte di arte e cultura. Ci sarà un'attività di formazione molto rilevante con il polo delle arti dove per la prima volta in Italia avremo un soggetto che avrà come obiettivo di fare formazione in un settore ampio come l'arte figurativa, l'arte musicale e la danza. C'è il grande tema delle botteghe degli artisti dove noi vorremmo che ci fosse tutta la catena che parte dalla formazione alle attività corrispondenti e poi naturalmente questo consentirà alle università di avviare un percorso verso un dottorato, un dottorato congiunto tra università e Afam".