Cgil e Uil, manifestazioni e scioperi dal 17 novembre

Cgil e Uil mettono in campo scioperi di otto ore dei lavoratori e manifestazioni su base territoriale e regionale articolati in più date: venerdì 17 novembre per le regioni del Centro, il 24 novembre per il Nord e 1 dicembre per il Sud. A questi si aggiungono la Sicilia il 20 novembre mentre la Sardegna dovrebbe scioperare il 27 novembre. La mobilitazione è stata decisa dai due sindacati per cambiare la manovra del governo che giudicano sbagliata e le politiche economiche e sociali. I lavoratori dei trasporti e del pubblico impiego incroceranno le braccia in un'unica data, venerdì 17 novembre, su tutto il territorio nazionale.