Associazione Marco Pannella, una mozione in difesa di Israele

L'associazione Marco Pannella,, nel suo quarto congresso a Torino, ha approvato una mozione in cui "ribadisce il proprio impegno in difesa delle donne iraniane in lotta contro la violenza del regime teocratico iraniano, conferma il suo sostegno alla democrazia israeliana contro ogni forma di violenza causata dai terroristi contro civili innocenti e chiede un maggiore impegno per la promozione della democrazia per il popolo palestinese per scongiurare altra violenza causata dalle azioni di guerra in corso". Con la stessa mozione l'associazione "si impegna a sostenere ogni iniziativa finalizzata a migliorare la giustizia nel nostro Paese, ricordando la grave situazione in cui si trovano le nostre carceri in Italia e nel carcere di Torino delle Vallette". Sono stati eletti coordinatore Mario Barbaro, presidente Sergio Rovasio e tesoriere Daniele Robotti. In apertura del congresso sono intervenuti per un saluto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.