URNE VIRTUALI

Il Terzo Polo non c’è ma sale. Lega in calo, stabili FdI e Pd

Salvini perde oltre mezzo punto in due settimane. Calenda e Renzi ancora separati in casa però Azione e Italia Viva crescono. Il M5s sembra aver arrestato la rincorsa e si ferma al 18% (quasi quattro punti dietro i dem). I dati della Supermedia

La strategia “di lotta e di governo” di Matteo Salvini ha il fiato corto. La Supermedia di oggi registra un dato negativo in particolare per la Lega, che perde oltre mezzo punto in due settimane, mentre nel complesso le migliori performance sono quelle dei partiti dell’ex Terzo polo, che cresce come area dello 0,8%. Per il resto il quadro resta pressoché immutato: FdI, Pd e FI praticamente stabili. La coalizione del centrodestra perde mezzo punto e si ferma a quota 46,2%.

Supermedia liste

FdI 28,6 (-0,1)

Pd 19,6 (=)

M5s 16,0 (-0,1)

Lega 9,2 (-0,6)

Forza Italia 7,3 (+0,1)

Azione 3,9 (+0,3)

Verdi/Sinistra 3,3 (-0,2)

Italia Viva 3,1 (+0,4)

+Europa 2,4 (+0,1)

Italexit 2,2 (+0,4)

Unione Popolare 1,2 (-0,1)

Noi Moderati 1,0 (-0,1)

Supermedia coalizioni 2022

Centrodestra 46,2 (-0,5)

Centrosinistra 25,2 (-0,2)

M5s 16,0 (-0,1)

Terzo Polo 7,1 (+0,8)

Italexit 2,2 (+0,4)

Altri 3,3 (-0,3)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (19 ottobre 2023)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi e' una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 19 ottobre al 1 novembre, e' stata effettuata il giorno 2 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 29 ottobre), Eumetra (26 ottobre), Euromedia (31 ottobre), Quorum (30 ottobre), SWG (23 e 30 ottobre) e Tecne' (21, 23 e 28 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e' disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.