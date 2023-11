Gabusi, treni doppi dal 3 gennaio sulla linea Ivrea-Chivasso

Per risolvere il problema del sovraffollamento, dal 3 gennaio sulla linea ferroviaria Ivrea - Chivasso ci saranno treni doppi. Lo sottolinea l'assessore ai Trasporti del Piemonte, Marco Gabusi, rispondendo alle sollecitazioni del consigliere regionale Pd Alberto Avetta. "A onor del vero - dice Gabusi - la giunta Chiamparino non ha inserito Ivrea nel sistema ferroviario metropolitano. Potrebbe bastare questo per commentare la strumentalizzazione politica messa in atto dal consigliere". "La linea ferroviaria Ivrea - Chivasso - spiega - ha seri limiti strutturali dovuti al binario unico e ai molti passaggi livello. Stiamo condividendo con Rfi e Valle D'Aosta un progetto di raddoppio selettivo dei binari e nel frattempo abbiamo finanziato l'eliminazione di alcuni passaggi a livello". "È serio dire - aggiunge - che in questa prospettiva l'inserimento di Ivrea nel sistema ferroviario metropolitano può diventare realtà, ma anche che ci sono altri territori che hanno pari dignità e che vanno tenuti in considerazione". "Ma bisogna dare immediate risposte ai pendolari e per tale motivo - rimarca - con la regione Valle D'Aosta e Trenitalia abbiamo previsto il rinforzo con la doppia composizione nelle ore di punta: dal 3 gennaio porremo fine al sovraffollamento dei treni valdostani, ma forse questo il consigliere Avetta non si è ricordato di dirlo".