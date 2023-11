Centrodestra sul bus

Dicono che… tutti i presenti siano rimasti di stucco di fronte al duello tra il Nipote d’Italia Giovanni Crosetto e il leghista Raffaele Catizone. Oggetto del contendere, l’azienda pubblica dei trasporti torinesi Gtt e le politiche contro l’assenteismo del suo amministratore delegato Serena Lancione. L’arena la commissione Controllo di gestione del Comune dove l’esponente del Carroccio ha difeso a spada tratta la posizione dei sindacati, mentre il collega di FdI l’operato della manager. Secondo Crosetto è apparso addirittura sui generis l’atteggiamento di chi, da destra, si schiera con i sindacati, l’alleato (si fa per dire) gli avrebbe rinfacciato la difesa a oltranza della manager nominata dal sindaco dem Stefano Lo Russo, come peraltro già avvenuto ieri in commissione Trasporti. A quanto pare sui trasporti il centrodestra… slitta.