Profumo, mancano ingegneri nel settore delle costruzioni

"Nel settore costruzioni la situazione è grave. Al Politecnico di Torino abbiamo circa 5 mila matricole all'anno, il peso dell'ingegneria civile ed edile è sempre stato rilevante, il 7-8%. In questa fase storica le matricole sono 50-60. C'è un deficit di domanda che poi si riflette in un deficit delle persone che poi entreranno nel mondo del lavoro. Numeri che impongono una riflessione. La strada è l'orientamento, che però non può essere baricentrato sull'ultimo anno. Ci vuole un azione congiunta tra mondo delle imprese, delle amministrazioni e della scuola perché si rendano consapevoli i ragazzi di quelle che sono le opportunità. Il paese ha bisogno di più professionisti in questo settore, ma è necessario avviare un percorso che li accompagni". Lo afferma il presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, intervenendo sul tema delle competenze tecniche al XXIII Convegno nazionale di Ance Giovani "Agorà- competenti e sostenibili".