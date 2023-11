A Politecnico Torino + 20% di studentesse e +50% le docenti

Parte domani la settimana dedicata all'inclusione che vede come protagonista il Politecnico di Torino, in preparazione al 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e di quella dei diritti delle persone con disabilità, il 3 dicembre. L'iniziativa, denominata 'Fill (in the) gaps', è stata presentata questa mattina dal rettore Guido Saracco. Fino al 30 novembre gli spazi dell'Ateneo ospiteranno seminari e workshop dedicati ai temi di inclusione, diversity e parità di genere. A ogni giornata si articolerà su una tematica diversa, mentre il 28 novembre verrà illustrato il secondo Bilancio di Genere di Ateneo 2023, che si chiamerà 'Diversità e cambiamento'. Il primo era stato presentato tre anni fa. Alcuni dati sono stati anticipati: "Registriamo dei progressi significativi - ha spiegato Saracco - nelle immatricolazioni femminili a Ingegneria, passate dal 23,4% dell'anno accademico 2017-18 al 27,3% di quest'anno e nella popolazione delle professoresse ordinarie sempre ad Ingegneria è passata dal 10,3% del 2017 al 15,6% del 2022. In termini relativi quasi il +20% fra le studentesse e il +50% fra le docenti, ma è ancora necessario un cambiamento per raggiungere la parità", ha aggiunto Saracco. "I dati del nuovo bilancio confermano quelli del precedente, con un miglioramento moderato verso la parità - ha sottolineato Arianna Montorsi, referente del Rettore per la parità di genere e la diversity - Le studentesse, in particolare ad Ingegneria, continuano a laurearsi di più, dal 5 al 10% in più nell'ultimo triennio, in minore tempo nel 2022, e con un voto medio superiore rispetto ai loro compagni".