Tavares, business economia circolare redditizio e sostenibile

"Dietro a quello che si vede qui a Mirafiori c'è tantissimo lavoro, un lavoro economico approfondito per garantire che questo business sia redditizio e sostenibile". Lo ha affermato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis,, inaugurando l'hub di economia circolare a MIrafiori. "Il mondo sta attraversando cambiamenti profondi dai quali non potremo tornare indietro. Il nostro impegno è molto sincero, crediamo che sia la strada giusta per il pianeta e per il nostro gruppo", ha spiegato. "Oggi è solo una piccola parte di quello che vedremo qui in futuro, è una struttura che resterà per moltissimo temo. Il nostro è un lavoro di pionieri".