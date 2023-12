Bergesio, "accuse Gribaudo ridicole, ha mai portato a casa nulla"

"Ridicole le accuse di Gribaudo che da oltre un decennio siede in Parlamento e non ha mai portato a casa nulla per il suo territorio, nonostante 10 anni di Partito Democratico al governo con suoi ministri proprio al Mit. Non siamo, quindi, disposti oggi ad accettare lezioni dal vicepresidente del Pd che ha ampiamente dimostrato disinteresse per il Piemonte e nessuna volontà di risolvere le problematiche quotidiane che affrontano i nostri cittadini". Lo afferma il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. "Noi della Lega, invece, lavoriamo - prosegue Bergesio - affinché le opere sul valico del Colle di Tenda siano completate, contenendo al massimo i tempi di realizzazione. Non solo, a differenza del Pd, grazie al ministro Salvini e al viceministro Rixi, in un anno di questo governo di centrodestra abbiamo portato avanti lo sblocco della Asti-Cuneo e la variante di Demonte. Fatti concreti e non parole, se ne facciano una ragione quelli che avrebbero dovuto fare e sono rimasti con le mani in mano".