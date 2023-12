Segre e Seymandi a concerto

Dicono che… fosse passato molto tempo dall’ultima volta in cui i due s'erano visti insieme. L’occasione è stato il concerto di beneficienza organizzato dalla Fondazione Ricerca dell’ospedale Molinette, al Teatro Superga di Nichelino, cui hanno preso parte sia Massimo Segre, in qualità di presidente dell’ente benefico, sia la sua ex futura consorte Cristina Seymandi.

La loro relazione, com’è noto, si è interrotta in modo plateale questa estate, durante una festa, e ha avuto un’appendice autunnale fatta di avvocati e carte bollate in cui Seymandi si è progressivamente defilata o addirittura dimessa da tutte le attività in cui era stata coinvolta da Segre. A ottobre ha anche rassegnato le dimissioni dalla Fondazione Molinette, di cui era segretario generale per rimanere semplice consigliere d’amministrazione.