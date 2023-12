Guido Rossi, grande attenzione della Rai per Torino

"L'azienda è qui e continua ad investire e a dare segnali positivi, non sono preoccupato. Continuo a percepire una grande attenzione da parte dell'azienda". Ad affermarlo il direttore del Centro di Produzione Rai di Torino, Guido Rossi, durante un incontro con la stampa sulle nuove produzioni negli studi di via Verdi. "Siamo consapevoli - dice - che la parte produttiva va guardata di anno in anno e non c'è nulla di scontato, ma abbiamo avuto sempre la piena produttività". E sottolinea che "Rai non licenzia e non ha nessuna intenzione di farlo. A fronte delle uscite, negli ultimi anni ha assunto, abbiamo avuto un ingresso di circa 20 persone al Centro di Produzione, più 15 tecnici alle Teche Rai per il processo di digitalizzazione. Capisco le preoccupazioni, ma bisogna dare atto che il lavoro è sempre stato garantito", prosegue Guido Rossi, spiegando che, ad esempio, "a gennaio aspettiamo due falegnami e un decoratore. Il dialogo con sindacati è Rsu - conclude - è continuo e non è mai mancato".