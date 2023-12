Si chiama Luigi l'800° bimbo nato a Biella nel 2023

Si chiama Luigi, è venuto al mondo il giorno di Natale alle 8:40 da mamma Luana e papà Alessandro ed è l'800/o bimbo nato nell'ospedale di Biella nel 2023. Nel presidio sanitario è stato accolto con gioia e anche con tanta soddisfazione per il lavoro svolto nel corso dell'anno: "Non si raggiungeva questo traguardo - informa una nota dell'Asl - dal 2019. Da allora è seguita una decrescita continua. Oggi festeggiamo il Natale con un lieto evento in controtendenza rispetto a numerosi altri centri italiani. Si attendono quindi gli ultimi giorni del 2023 per festeggiare l'incremento di parti del Punto nascita biellese che quest'anno è in netta crescita". "Questo risultato - commenta Bianca Masturzo, direttrice della struttura di Ostetricia e ginecologia - è motivo di grande soddisfazione per tutta l'èquipe e per la Direzione dell'Asl. Condividiamo la nostra gioia come messaggio di speranza e come augurio per tutto il territorio biellese. Ringrazio il mio team: medici, ostetriche e operatrici sanitarie che lavorano tutti i giorni con entusiasmo e professionalità".