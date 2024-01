Urne al Politecnico, già superato il 50%

È in corso al Politecnico di Torino il primo turno delle elezioni del nuovo rettore che prenderà il posto di Guido Saracco nel periodo 2024-2030. Si vota dalle 9 alle 18,30 presso la sede centrale di corso Duca degli Abruzzi e al Castello del Valentino. Alle 13 l'affluenza ha superato il 50% dei votanti, quindi la votazione è valida. Lo spoglio dei voti sarà a partire dalle ore 18.30 in sala Emma Strada, in corso Duca degli Abruzzi, 24. Mai nessun rettore è stato eletto al primo turno ed è probabile che anche questa volta si debba aspettare le votazioni successive: la seconda è in agenda il 23 gennaio, mentre l 'eventuale terzo turno è il 30 gennaio.