Tri-no, Tri-sì

Dicono che… tanto apprezzato all’esterno, a partire da Carlo Calenda che non perde occasione per sottolinearne il coraggio, il sindaco di Trino Vercellese Daniele Pane abbia più di un problema in casa sua. La questione è ovviamente legata all’autocandidatura per ospitare il deposito delle scorie radioattive, che al momento è l’unico ad aver formalizzato. Per Fratelli d’Italia a Vercelli sta diventando un caso che imbarazza tanto – se non più – del deputato pistolero Emanuele Pozzolo e lo stesso vale per il centrodestra piemontese che si era già espresso contro l’individuazione del sito sul territorio piemontese (chissà poi perché). E invece lui tira dritta sfidando la politica e la sindrome Nimby dei suoi concittadini e pure del vescovo di Vercelli Marco Arnolfo, l’ultimo ad aver sentito il bisogno di esprimere la propria opinione – naturalmente contraria – sull’argomento.