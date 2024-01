Saracco, un errore boicottare le università israeliane

Boicottare le università israeliane "penso che sia sbagliato. Se il mondo della scienza, della conoscenza fa una cosa di questo tipo commettiamo un errore, perché è a quel livello che si condividono gli stessi principi. In quell'ambito è come se si avesse la stessa religione, lo stesso linguaggio e questa è la base per ripartire". A dirlo il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, a margine della presentazione della fiaccola delle Universiadi invernali del 2025. "Viviamo l'economia della conoscenza, cioè un'economia che senza il sapere non può fondarsi, non può progredire ed è da lì che si deve partire - osserva Saracco -. Mi auguro che le università in Italia, come sta capitando, abbiano sempre più modo di essere giudicate per l'impatto che generano non solo per l'eccellenza della ricerca scientifica ma soprattutto per come aiutano la società a crescere, a svilupparsi in modo sostenibile. E peraltro - conclude - se si parla il linguaggio della scienza si parla automaticamente un linguaggio di pace e progresso".