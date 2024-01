Fiom, Meloni e Tavares vengano a parlarsi a Torino

"La discussione tra l'amministratore delegato di una grande multinazionale e il presidente del Consiglio italiano non può essere sui giornali. La Fiom lancia oggi una proposta: vediamoci a Torino, organizziamo un incontro con l'ad di Stellantis, il premier e le organizzazioni sindacali, magari a Mirafiori, facendo una visita anche a Grugliasco". Lo ha detto Michele De Palma, segretario generale della Fiom che partecipa a Torino all'incontro sulla mobilità elettrica e sostenibile, organizzato da Cgil e ambientalisti. "Credo sia necessario che il confronto si faccia in presenza per provare, se davvero c'è la volontà, come sostengono Tavares e la premier, di dare un futuro all'industria dell'automotive nel nostro Paese. Il confronto deve partire dal Torino perché è il luogo in cui affrontare i problemi reali" ha osservato De Palma.