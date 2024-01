Centrodestra va per funghi

Dicono che… ultimamente Giaveno, oltre ai funghi, sia piena di polpette avvelenate. La piccola “capitale” della Val Sangone è infatti attraversata da una guerra intestina che attraversa il centrodestra in vista delle prossime amministrative. Pare che il sindaco uscente Carlo Giacone – dopo aver litigato con buona parte della sua maggioranza – abbia indicato come suo successore il vice Stefano Olocco, della Lega. Dall’altra parte, però, l’assessore Edoardo Favaron, ormai in rotta con il primo cittadino, avrebbe ottenuto l’investitura da Fratelli d’Italia (lì rappresentata dalla famiglia della deputata Immacolata Zurzolo) e dalla componente di Azione legata all’onorevole Daniela Ruffino e a Osvaldo Napoli. E sembrerebbe che anche Forza Italia si sia schierata con Favaron. Se così fosse a qualcuno toccherà dirlo al coordinatore regionale, il ministro Paolo Zangrillo, che potrebbe non prendere benissimo la notizia di essere al traino di Napoli e Ruffino nell’unica città del Torinese (esclusa Rivoli) in cui il centrodestra potrebbe vincere.