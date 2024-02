Sanità, piano in Piemonte per ridurre liste di attesa

Se non sarà una rivoluzione, il nuovo sistema per ridurre finalmente le liste d’attesa in Piemonte, poco ci manca. Non cadranno teste (almeno per ora), ma a finire sotto la ghigliottina sono procedure, protocolli e prassi che nonostante le ripetute iniezioni di risorse economiche, fino ad oggi, hanno impedito che i più volte annunciati buoni propositi si tramutassero in fatti concreti, lasciando i pazienti a dover fare i conti con tempi troppo lunghi. Brevi, se non brevissimi, al contrario, i tempi dettati dalla Regione alle Asl e alle strutture accreditate della sanità privata per mettersi al passo con il piano predisposto dal direttore regionale della Sanità Antonino Sottile e, per alcuni aspetti, mutuato da esempi che arrivano da numerosi Paesi europei con risultati più che positivi.