Fiom, "la premier Meloni convochi Tavares"

"La premier Meloni convochi Tavares e le organizzazioni sindacali per arrivare a un accordo per tutelare produzione e occupazione in Italia". Lo ha detto Michele De Palma, segretario generale della Fiom, in un'intervista andata in onda su Rai3. "I problemi ci sono da tempo - osserva De Palma - e non si risolvono con gli incentivi, è tutto cinema. Negli ultimi anni abbiamo perso 11.500 posti di lavoro in Stellantis. Nello stesso tempo aumenta la cassa integrazione in diversi stabilimenti con ripercussioni negative sul salario dei lavoratori. A Mirafiori sono circa 2.800 i lavoratori interessati da ammortizzatori sociali. Oggi a Modena c'è un presidio dei lavoratori della Maserati perché saranno in cassa integrazione per tutto il mese di febbraio e a marzo lavoreranno solo 10 giorni".