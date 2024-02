VERSO IL VOTO

Un parco all'ex Thyssen di Torino,

così il Pd prova a sedurre i grillini

I dem non possono tornare indietro sul nuovo ospedale alla Pellerina e tentano un'ultima disperata mediazione: la conversione dell'acciaieria. Il M5s resta freddo. Una vittoria di Todde in Sardegna potrebbe riaprire la partita anche in Piemonte? Difficile

Un parco all’ex Thyssen come compensazione (politica) dell’ospedale alla Pellerina. È questa la carta che sta provando a giocarsi la capogruppo in Sala Rossa Nadia Conticelli per riaprire – chissà, magari con l’aiuto delle urne sarde di domenica – la sfida sulle regionali in Piemonte. Proprio sulla localizzazione del nuovo nosocomio di Torino si è impantanato il tavolo delle trattative tra Pd e Movimento 5 stelle e questa potrebbe essere l’ultima offerta dei dem locali all’agguerrita (e pretestuosa) compagine grillina.

Lunedì prossimo approderà in aula una mozione di iniziativa popolare sull’area Thyssen, nella quale i comitati chiedono di bonificare gli spazi abbandonati dopo il rogo del 2007, che costò la vita a sette operai, e convertirli “a uso parco e sanitario”, riprendo la vecchia idea di piazzare lì l’ospedale di Torino. Il Pd ha intenzione di respingerla, approvando però un’altra delibera che destinerà l’ex Thyssen esclusivamente a parco pubblico.

Sull’ubicazione del nuovo Maria Vittoria, il Pd cittadino non intende tornare indietro anche perché vorrebbe dire sconfessare se stesso prima ancora che il suo sindaco, Stefano Lo Russo, e il lavoro svolto assieme alla Regione che ha già assegnato la progettazione dell’opera. Allo stesso tempo, però, convertire a verde pubblico un’area industriale dismessa potrebbe riavvicinare il M5s. In fondo, neanche i pentastellati sognano un ospedale negli spazi dell'ex acciaieria, visto che i tempi delle bonifiche potrebbero essere lunghissimi, e al momento nessuno può stimarli. Preferirebbero l’area dell’ex Mattatoio in fondo a Corso Ferrara.

Così nasce l’idea di Conticelli, che ha presentato il futuro parco nei 134.000 metri quadri dell’ex stabilimento come “una mediazione” ai possibili alleati pentastellati, offerta gentilmente declinata dai grillini. Al momento sono orientati a esprimersi contro il testo del Pd e sostenere l’iniziativa dei comitati, che hanno già raccolto oltre mille firme. Una vittoria di Alessandra Todde in Sardegna, domenica, potrebbe cambiare le cose?