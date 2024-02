Regionali: Grimaldi, siamo col fiato sospeso per la Sardegna

"Siamo tutti col fiato sospeso per la Sardegna, perché speriamo che si possa dire che il campo larghissimo che abbiamo saputo fare possa dare una alternativa a tanti territori, soprattutto quelli governati male, come la Sardegna dove è scappato Solinas ed è arrivato Truzzu che ha governato malissimo Cagliari". Così il vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, a margine di della marcia 'clima lavoro' organizzata da Sinistra Ecologista e Alleanza Verdi e Sinistra oggi a Mirafiori a Torino. "Anche in Piemonte - dice Grimaldi all'Ansa - io vorrei che le opposizioni che si sono contrapposte a tele-Cirio spengano il canale e ne riaccendano un altro: ci sono tutte le condizioni", aggiunge rispetto al governo regionale dell'attuale presidente, Alberto Cirio. "Chi guida le opposizioni nel Paese - afferma - non può dividersi nei territori. E se vogliamo dare un'alternativa a Giorgia Meloni e ai suoi Fratelli, dobbiamo farlo a partire dalla sfida delle regionali che abbiamo davanti".