Appendino, "un risultato storico, la Sardegna è in ottime mani"

"Grazie Alessandra Todde per questo risultato storico. Con serietà e amore per la tua terra hai portato per la prima volta il Movimento 5 Stelle a guidare una regione e col sostegno di tutta la tua squadra sono certa farete un grande lavoro". Così, sui social, la vicepresidente M5s ed ex sindaca di Torino, Chiara Appendino. "La Sardegna è in ottime mani", aggiunge la deputata pentastellata.